La jeune fille renversée sur le passage à niveau d'Ottignies entre la vie et la mort

Ce mercredi matin, à 7h40 une adolescente s’est fait renverser par une voiture alors qu’elle se trouvait sur le passage à niveau de la gare d’Ottignies. Les services de secours ont immédiatement été appelés et une ambulance de Céroux-Mousty a pris la jeune fille en charge. Au moment du choc, le pronostic vital de l’Ottintoise, née en 2001, était engagé.

Selon la police locale, un expert du Parquet du Brabant wallon s’est rendu sur les lieux pour déterminer les causes exactes de cet accident. « Vu les embarras de circulation à cette heure-là de la journée, les conducteurs ne roulent généralement pas très vite », explique la commissaire Vinciane Bertrand.

Pour Arnaud Reyman, le porte-parole d’Infrabel, les infrastructures ferroviaires, dont il s’occupe, ne sont nullement impliquées, puisqu’il s’agit d’un accident de circulation. « Ce n’est pas complètement le fruit du hasard. La cause n’est pas un problème de signalisation, mais il n’empêche que les conducteurs ne respectent pas suffisamment les limitations sur les passages à niveau. Les gens passent de plus en plus vite », note-t-il.