La banquière a détourné 1,2 million et ne doit pas rembourser…

AN.D.

Fin de parcours judiciaire pour Isabelle C. La cour d’appel de Liège vient de la rejuger pour les énormes détournements commis à la Fortis de Chimay de 1998 à 2004. L’ancienneté des faits lui vaut la plus grande clémence de la cour, la suspension du prononcé. Et la cour n’a pas prévu le remboursement dans les conditions à respecter ! Il y en avait pour plus de 1.250.000 euros !