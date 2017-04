Valentin Vermeesch (18 ans), torturé avant d'être jeté vivant dans la Meuse: ses bourreaux ont filmé son agonie

C.L.

Valentin Vermeesch (18), le Wanzois victime d’un meurtre et dont le corps sans vie a été retrouvé vendredi dernier dans la Meuse, était très proche de sa grand-mère maternelle, Lucie. Elle témoigne en exclusivité dans notre édition digitale. C’est chez elle, à Huy, qu’il trouvait un certain réconfort. On sait aussi qu’un des suspects de sa mort a filmé les sévices dont Valentin a été victime.