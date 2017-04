Elio Di Rupo envisage de limiter le nombre de détenus à la prison de Mons

«Après s’être rendu le 14 avril dernier à la prison de Mons, le bourgmestre de Mons Elio Di Rupo a prévenu ce jour (mardi) le ministre de la Justice Koen Geens de son intention de prendre un arrêté interdisant l’entrée de tout nouveau détenu à la prison de Mons et exigeant que le nombre de détenus soit ramené à la capacité prévue à la prison», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«J’ai été stupéfait de voir ce que j’ai vu vendredi dernier à la prison de Mons: la plupart des détenus sont placés dans des conditions inhumaines et dégradantes. La prison de Mons, conçue pour 303 prisonniers en accueille actuellement 425. La capacité maximale accuse donc un dépassement de plus 40%, des personnes dorment par terre, d’autres sont superposées dans des cellules extrêmement exiguës, l’humidité et la dégradation des murs intérieurs sont très importantes», a ajouté M. Di Rupo, par ailleurs président du PS.

Début avril, le bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, Charles Picqué (PS), avait menacé de prendre un arrêté afin d’interdire l’arrivée de tout nouveau détenu à la prison de Saint-Gilles dont la capacité maximale n’était, selon lui, plus respectée.