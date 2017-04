Une campagne humoristique pour soutenir "l'image positive de la Belgique"

Les autorités fédérales ont lancé mardi une campagne d’envergure visant à soutenir l’image positive de la Belgique, tant dans le pays qu’à l’étranger, annoncent-elles dans un communiqué. Cette opération de communication, qui s’étalera sur deux années, entend mettre en valeur les nombreux attraits de la Belgique sur le «ton de l’humour et de la modestie».

Une campagne d’affichage débute dès ce mardi dans les principales villes du pays, ainsi que dans les aéroports et les gares. Un site internet, disponible dans les trois langues nationales et en anglais, rassemble en outre les 99 raisons de visiter la Belgique et d’y investir, «parce que 100, ce serait un peu exagéré».

Parmi ces raisons : «Le chocolat se conserve à l’abri du soleil. Pas étonnant qu’on trouve le meilleur en Belgique», «Nos moines trappistes ne diront jamais qu’ils brassent la meilleure bière du monde. Ils ont fait voeu de silence», ou encore «D’après Jules César, les Belges sont les plus braves. Ca nous a tellement touché qu’on a mis 19 siècles pour créér le pays».

Aussi au Canada et en Chine

Ces messages humoristiques devront ensuite voyager par le biais des réseaux sociaux pour une campagne virale et internationale. Le focus de l’opération sera porté sur les pays limitrophes, ainsi que sur les Etats-Unis, le Canada, la Chine et le Japon.

Des événements ciblés seront en outre organisés, en Belgique et à l’étranger, afin de toucher les publics en fonction de leurs intérêts.

Le Premier ministre Charles Michel, les vice-premiers Alexander De Croo et Didier Reynders, ainsi que le secrétaire d’Etat Pieter De Crem relayeront aussi la campagne lors de leurs déplacements professionnels à l’étranger. Elle sera également soutenue par le réseau d’ambassades et de consulats belges.

En mai dernier, le conseil des ministres avait débloqué un montant de quatre millions d’euros pour cette initiative destinée à redorer l’image de la Belgique, abîmée après les attentats du 22 mars à Bruxelles.