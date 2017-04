Agression à coups de pavé; deux frères inculpés dont un Lensois

D.FCT.

Deux frères ont été inculpés de coups et blessures pour avoir jeté, dans la nuit de samedi à dimanche à Ath, un pavé sur la tête d’un autre jeune. On a craint le pire pour la victime qui a dû être opérée par un neurochirurgien, mais ses jours ne sont plus en danger. Ses deux agresseurs ont été interpellés puis relâchés. Cela ressemble à un règlement de comptes ou à une bagarre qui a mal tourné.