L'Égypte arrête 13 "terroristes" préparant des attentats "contre la communauté chrétienne"

Le ministère de l’Intérieur égyptien a annoncé dimanche l’arrestation de 13 « terroristes » qui planifiaient des attaques contre la communauté chrétienne et des institutions publiques, une semaine après des attentats meurtriers ayant visé des églises coptes.

L’annonce des autorités intervient alors que les coptes d’Égypte célèbrent Pâques dans la tristesse et sous haute surveillance : dimanche 9 avril, des attaques visant deux églises du nord de l’Égypte et revendiquées par le groupe jihadiste État islamique (EI) ont fait 45 morts.

Les « 13 éléments terroristes » faisaient partie de groupuscules qui préparaient « une série d’attaques contre des institutions étatiques, des installations gouvernementales et chrétiennes, et contre des personnalités publiques et des policiers », dans quatre provinces du nord de l’Égypte, notamment à Alexandrie, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le texte ne précise pas quand ces attentats devaient avoir lieu. Dans les provinces d’Alexandrie et de Beheira (nord), les forces de sécurité ont également découvert deux fermes utilisées pour fabriquer des explosifs et entreposer des armes, selon le ministère.

L’Église avait annoncé que les célébrations de Pâques se limiteraient à une simple messe, qui s’est tenue samedi soir sous haute sécurité.

Les coptes, qui représentent environ 10 % des 92 millions d’Égyptiens, ont été ciblés à plusieurs reprises au cours des derniers mois. En décembre, un kamikaze de l’EI s’était fait exploser dans une église du Caire, tuant 29 personnes. Par la suite, le groupe jihadiste avait menacé de multiplier les attaques contre la communauté.

Les attentats du dimanche des Rameaux ont poussé le président Abdel Fattah al-Sissi à instaurer l’état d’urgence dans tout le pays.

Les dernières violences antichrétiennes en Égypte interviennent avant la première visite du pape catholique François en Egypte, maintenue les 28 et 29 avril malgré les attaques.