Luc Trullemans annonce le retour du froid: jusqu'à -9ºC et de la neige à certains endroits!

La situation deviendra préoccupante ces prochains jours pour toute la végétation qui déjà en fleur : elle sera menacée par des températures très basses descendant en dessous de 0º en milieu de semaine.

Ce lundi de Pâques sera marqué en matinée par le passage d’un front froid pluvieux qui donnera 3 à 6 L/M² en plaine et 5 à 10 L/M² sur le relief ardennais.

Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec sous un ciel changeant avec des éclaircies au littoral et sur le centre du pays (4 à 7 heures d’ensoleillement) mais un ciel plus nuageux en Ardenne (1 à 4 heures d’ensoleillement). Le vent du nord maintiendra une fraîcheur bien marquée pour la saison avec des températures comprises entre 5º dans les Hautes Fagnes et de 10 à 12º en plaine.

Avec l’établissement d’un puissant anticyclone en Mer du nord, le vent tournera ensuite plus au nord-est et un air encore plus froid temporairement accompagné de pluie ou giboulées sera transporté, mardi, du sud de la Scandinavie vers nos régions.

Le ciel sera fort variable avec temporairement des averses de pluie ou grésil en plaine et de grésil ou de neige fondante sur les hauteurs de l’Ardenne.

La nuit et le matin, nous noterons des températures de 5º près de la mer mais de 0 à 2º en plaine et de -3 à 0º en Ardenne.

L’après-midi, les maxima ne dépasseront plus 10 à 11º au littoral et en plaine et 4 à 8º au sud du sillon Sambre et Meuse.

Des nuits aussi froides au 20 avril : une première depuis 1991 !

Mercredi semble être la journée la plus froide de la semaine avec le vent de nord-est nous amenant maintenant un air plus sec avec assez bien de soleil (5 à 9 heures de soleil) mais des températures qui le matin flirteront avec 3º en bordure de mer, avec 0 ou -1º dans l’intérieur du pays et entre -2 et -5º en Ardenne. Les maxima resteront compris entre 3 et 10º suivant l’altitude des régions ce qui est environ 5º en-dessous des normales saisonnières.

La nuit suivante sera encore plus froide avec gelées quasi généralisées comprises entre -1 et -3º sur l’ouest et le centre du pays et entre -3 et -6º dans l’est avec possibilité de pointes entre -6 et -9º dans certaines vallées ardennaises ! Il faut remonter au 20-21 avril 1991 pour relever de telles basses températures en Belgique ! Ces gelées tardives pourront être la cause de dégâts importants dans les vergers actuellement en fleurs.

Jeudi et vendredi, le vent de nord-est faiblira et il fera encore sec mais les températures remonteront quelque peu et les gelées devraient rester limitées à la Campine et aux régions ardennaises.

Les températures diurnes oscilleront vendredi après-midi entre 9 et 13º en Ardenne et de 13 à 16º en plaine.

Un nouveau front froid traversera le pays samedi prochain avec nuages et quelques pluies et sera suivi le week-end prochain par un air encore très frais d’origine septentrionale, les températures maximales restant bloquées à 6 et 12º selon les endroits.