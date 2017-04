Course poursuite dans le centre de Liège: un individu brûle 11 feux rouges et force un barrage de police

Un Liégeois de 39 ans a été privé de liberté pour entrave méchante à la circulation, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Liège. L’individu s’est livré à une dangereuse course poursuite avec la police dans les rues de la Cité Ardente durant la soirée de samedi.

Vers 20h30, la police a voulu contrôler un véhicule stationnant sur un parking. L’automobiliste a pris la fuite et une course poursuite a démarré. L’homme a brûlé onze feux rouges, forcé un barrage de police et pris les quais de Coronmeuse à contre-sens. Vu la dangerosité de la situation, la police a abandonné la poursuite mais a réussi à interpeller l’individu peu de temps après.

L’homme était sous l’influence d’alcool et de cocaïne. Le magistrat de garde soupçonne de sérieux problèmes d’assuétudes. Le trentenaire était déjà connu de la justice pour des antécédents en matière de conduite. L’individu a été déféré devant un juge d’instruction avec une demande de mandat d’arrêt.