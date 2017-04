La Corée du Nord tente le lancement d'un nouveau missile, mais échoue

La Corée du Nord a lancé samedi soir un missile non identifié depuis sa côte est qui a échoué, selon l’armée sud-coréenne. Le Pentagone a confirmé le lancement près de Sinpo vers 23h HB et déclaré que le missile avait explosé presque immédiatement. La défense américaine n’a pas non plus identifié le projectile. Le commandement américain pour le Pacifique a réaffirmé s’engager auprès de ses alliés sud-coréen et japonais.

Tokyo a pour sa part aussi confirmé l’échec du lancement du missile, la défense japonaise a assuré qu’aucun projectile n’avait volé vers le pays et que la sécurité n’était pas immédiatement menacée.

Le régime nord-coréen a célèbré samedi le 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), donnant lieu à une parade militaire samedi à Pyongyang dans un contexte de tensions exacerbées avec les Etats-Unis. A cette occasion, une soixantaine de missiles, et notamment ce qui semblait être un nouveau type de missile balistique intercontinental, ont été exhibés. Jeudi, le président Donald Trump avait affirmé sa volonté de «traiter» le «problème» nord-coréen.

Suite au nouvel essai, le secrétaire général à la Défense, Jim Mattis, a annoncé que le président avait été alerté mais qu’il ne formulerait pas de commentaires.