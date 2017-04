Lukaku et Benteke inscrivent un but chacun: les Diables rouges brillent en Premier League (vidéos)

Les Diables rouges ont, comme souvent, montré toutes leurs qualités sur les pelouses anglaises. Romelu Lukaku, Christian Benteke et Mousa Dembélé ont même scoré.

Everton s’est imposé 3-1 contre Burnley samedi à Goodison Park pour la 33e journée de Premier League. Titulaire, Romelu Lukaku a une nouvelle fois fait parler de lui, marquant le 3e but de son équipe.

Phil Jagielka a ouvert le score pour les ’Toffees’ (49e) avant que Sam Vokes ne rétablisse l’égalité sur penalty (52e). Après un but contre son camp de Ben Mee (71e), Everton a plié la rencontre sur une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku. Tout en puissance, l’avant-centre des Diables Rouges s’est débarrassé de son opposant direct avant de tromper le portier adverse.

C’est le 24e but en championnat pour ’Big Rom’, lui qui compte également six assists. A noter que Steven Defour est resté sur le banc de Burnley et que Kevin Mirallas a cédé sa place à la 76e du côté d’Everton.

Mené 0-2 à la suite des buts de Robert Huth (6e) et Jamie Vardy (52e), Crystal Palace a redressé la tendance en seconde période (2-2). Les ’Eagles’ sont revenus dans la partie grâce à Yohan Cabaye (54e) avant que Christian Benteke ne rétablisse l’égalité de la tête, bien servi par Andros Townsend (70e).

C’est le 3e but en 4 rencontres pour le Diable Rouge, le 12e de sa saison en championnat.

Watford, avec Christian Kabasele pendant une heure, a décroché les trois points de la victoire contre Swansea (1-0). Le seul but de la rencontre a été marqué par le Français Étienne Capoue (42e).

Lanterne rouge de Premier League, Sunderland a pris un point dans les derniers instants contre West Ham (2-2). Jason Denayer a joué toute la rencontre dans l’axe pour les ’Black Cats’ alors qu’Adnan Januzaj est monté à la 76e. André Ayew (5e) et James Collins (47e) ont marqué pour les ’Hammers’ tout comme Wahbi Khazri (26e) et Fabio Borini (90e) pour Sunderland.

Au classement, Everton est 5e (57 pts) mais compte 3 rencontres de plus que Manchester United (57) et Arsenal (54). Watford est 10e (40), Crystal Palace 15e (36) alors que Sunderland ferme toujours la marche (21) et compte maintenant 9 longueurs de retard sur le premier sauvé, Hull City.

Mousa Dembélé a lui aussi marqué ce samedi après-midi : les Spurs l’ont emporté 4-0. Son premier but de la saison est à retrouver ici.