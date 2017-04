Afghanistan: la méga-bombe américaine a tué au moins 90 djihadistes

La méga-bombe américaine larguée jeudi sur les positions du groupe État islamique (EI) dans l’Est de l’Afghanistan a fait au moins 90 tués parmi les djihadistes qui continuent samedi de résister au « nettoyage » des forces afghanes et américaines.

Le bilan a triplé comparé à celui avancé vendredi par les responsables afghans qui donnaient 36 morts parmi les membres de l’EI : la plus puissante arme conventionnelle de l’armée américaine a visé un réseau de grottes et de tunnels dans la province du Nangarhar, frontalière du Pakistan, qui permettait aux combattants de circuler à l’abri.

Les forces afghanes épaulées par les Américains poursuivent également des « opérations de nettoyage » dans la région, fief de l’EI dans le pays qui semble avoir reçu des renforts venus du Pakistan voisin, selon un responsable local.

« Nous n’avons toujours pas pu accéder au site bombardé. Les commandos progressent lentement », a indiqué samedi après-midi Esmail Shinwar, gouverneur du district de Achin, place forte de Daech (acronyme arabe pour l’EI).

« Il reste des poches de résistance sur les sommets et la peur des mines. De nouveaux combattants sont sans doute venus de l’autre côté de la frontière pour récupérer les corps », a-t-il ajouté.

C’est la première fois que cette bombe hors-norme de près de 10 tonnes, dont près de 9 tonnes d’explosifs, la GBU-4/B3, surnommée « la mère de toutes les bombes », est utilisée.

Le groupe EI a démenti vendredi via son organe de propagande Amaq avoir subi des pertes dans ce bombardement.

Mais selon Esmail Shinwar, « au moins 92 combattants de Daech ont été tués » par la bombe.

« Trois tunnels dans lesquels les combattants avaient pris position au moment de l’attaque ont été détruits », a-t-il précisé. Mais selon lui, il n’y a eu aucune victime au sein de la population ou parmi les militaires.

« Les civils avaient été informés au préalable et ont pu fuir la région », a-t-il affirmé. Le porte-parole du gouverneur provincial a évoqué « 90 combattants de Daech tués » et confirmé « une opération de nettoyage conduite avec succès » par les forces afghanes et les troupes américaines.

L’explosion de la méga-bombe a résonné des kilomètres à la ronde et provoqué un grand embrasement dans cette région montagneuse isolée.

Une vidéo publiée par l’armée américaine montre un panache de fumée s’élevant d’un terrain accidenté.

L’emploi de la bombe, conçue en 2002-2003 au début de la guerre en Irak, a été critiqué par certains dirigeants de la région.

Mais le président afghan, Ashraf Ghani, l’a soutenu, de même que le commandant des forces américaines en Afghanistan, le général John Nicholson, pour qui « c’était la bonne arme contre la bonne cible ».

Selon des observateurs dans la région, l’EI a installé ses bases à proximité des villages et habitations en particulier dans le district d’Achin, obligeant des milliers de familles à quitter la zone a indiqué le gouvernement afghan.

Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a condamné le bombardement en estimant dans un communiqué qu’éliminer Daech était « le travail des Afghans ». Mais cette opération peut aussi servir d’avertissement aux insurgés afghans qui s’apprêtent à lancer leur offensive de printemps.