Le travail au noir plus uniquement contrôlé pendant les heures de bureau

Le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld) explique que la mesure fait partie de son plan d’action en cinquante points contre la fraude sociale, dans un article paru ce samedi dans De Morgen et Het Laatste Nieuws. .

Actuellement, les contrôles se font surtout la semaine, durant les heures de bureau, mais il faut donc que cela change. «Car les entreprises de transport travaillent aussi après 18h00 et le week-end», souligne M. De Backer. «Les entreprises de construction qui ont des délais à tenir travaillent aussi parfois plus longtemps, et l’activité dans l’Horeca commence essentiellement à partir de 18h00 et le week-end. Des contrôles seront menés dans l’Horeca même jusqu’après minuit.»

Pour la construction, le secrétaire d’Etat table sur 10% des 2.400 contrôles qui seront effectués cette année après 18h00 ou le week-end.