Deux jeunes grièvement blessés après avoir percuté un camion à Grammont

Le camion était garé le long de la Dagmoedstraat à Schendelbeke (Grammont). Les deux jeunes ont percuté l’arrière du camion et leur voiture s’est retrouvée coincée. Les deux occupants du véhicule ont été désincarcérés par les pompiers et emmenés, dans un état grave, à l’hôpital. Un expert est descendu sur les lieux pour déterminer les causes de l’accident.