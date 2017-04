Saint-Josse: un chauffeur de taxi agressé devant l'hôtel Bloom

Début avril, une altercation avait eu lieu entre un chauffeur Uber et un chauffeur de taxi à la gare du Midi. Ce jeudi, une nouvelle altercation a eu lieu entre deux chauffeurs devant l’hôtel Bloom situé rue Royale à Saint-Josse. Le chauffeur de taxi a déposé plainte tout comme celui d’Uber.

Les faits se sont déroulés jeudi vers 11h30 et une plainte a été déposée à la police. «Je me trouvais stationné sur les emplacements de taxi. Un véhicule Mercedes de teinte noire et immatriculé comme une limousine est venu stationner sur l’emplacement de taxi se trouvant juste derrière celui que j’occupais. J’ai constaté que ce n’était pas un taxi officiel et je suis allé voir le conducteur et je lui ai rappelé qu’il ne pouvait pas se trouver là», explique le chauffeur de taxi dans sa déposition à la police dont nous avons pu consulter une copie.

«Il a répondu qu’il n’avait pas l’intention de partir. Il est sorti de sa voiture et nous nous sommes insultés mutuellement. Il a fini par me pousser. Il a essayé de me donner un coup de poing sans y parvenir et j’ai répliqué sans réussite. À ce moment, un autre chauffeur est intervenu pour nous séparer. Le conducteur est allé dans son coffre et est revenu armé d’une matraque télescopique qu’il a déployée devant moi. Il a alors tenté de me frapper au visage sans y parvenir et j’ai reçu le second coup au niveau de mon avant-bras gauche alors que je me protégeais la tête. Après m’avoir touché, il est remonté dans sa voiture et a pris la fuite», poursuit le chauffeur de taxi qui est en incapacité de travail pour quelques jours.

