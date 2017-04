Liège: Siham, une jeune Bruxelloise de 17 ans massacrée par son petit-ami

AM et TC

Dimanche 9 avril, les services de secours sont appelés dans un appartement de la rue Douffet, située dans le quartier du Longdoz, à Liège. Sur place, les ambulanciers doivent prendre en charge Siham, une jeune bruxelloise de 17 ans qui présente de nombreux coups sur le corps et le visage. Son état est critique, elle est transportée à l’hôpital de la Citadelle à Liège, où le constat du corps médical est sans appel. Siham est en état de mort cérébrale.

Sa famille, vivant à Saint-Gilles, est évidemment prévenue et se rend immédiatement à son chevet. Vient alors l’heure de prendre une décision, la plus difficile qu’il soit. Mardi, la ritournelle des machines qui reliaient l’ado à la vie s’arrête. Siham rend son dernier souffle entourée des siens. Elle avait 17 ans, encore toute la vie devant elle, et vivait à Saint-Gilles. Une autopsie a été réalisée, confirmant que Siham a été rouée de coups, provoquant l’état de mort cérébrale dans lequel elle a été retrouvée.

Le parquet de Liège a été avisé et l’enquête a été confiée à la Brigade Judiciaire liégeoise. À l’heure actuelle, le suspect nº1 est son petit-ami, qui avait des intérêts à Liège sans y vivre.

> Plus de développements quant à cette sombre histoire sont à retrouver dans nos éditions digitales.