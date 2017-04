François Damiens tourne son premier film chez nous, à Ittre et Nivelles

François Damiens a tourné deux scènes de son film ce vendredi à Nivelles et Ittre. Ce film est le premier-long métrage écrit et réalisé par le Lasnois. Il sortira dans les prochains moins.

Quand François Damiens vient tourner son prochain film dans la province, ça fait du remue-ménage. C’est le premier long-métrage écrit et réalisé par le Lasnois. Le pitch : Dany retrouve son fils de 12 ans après une peine de prison. L’homme qui vit sans filtre et n'a peur de rien va alors se mettre à chercher un emploi et un appartement deux chambres pour ne pas perdre la garde de Sullivan.

Ce vendredi matin, vers 7h30, François Damiens a tourné une des scènes du film devant le palais de justice de Nivelles. Il y a quelques mois, il était déjà venu tourner une autre scène dans la cité aclote. Dans la prise de ce vendredi matin, le détenu arrive dans un combi de police et est présenté au palais, probablement pour s’y faire juger. La scène a été rejouée une dizaine de fois, sous les regards intrigués des passants. L’équipe n’a en effet pas bouclé le périmètre, afin de tourner en conditions réelles. Le bourgmestre Pierre Huart a profité du passage de l’acteur pour faire une petite photo souvenir. « On est évidemment très content qu’il vienne tourner à Nivelles. Il connaît bien la ville puisqu’il habite tout près », se réjouissait le maïeur. Ce premier tournage a duré jusqu’à 10h.

