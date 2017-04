Affaire Publifin: André Gilles restera chez Nethys «un certain temps» en arguant de son expertise (vidéo)

Belga

L’ancien président de Publifin et Nethys André Gilles (PS) a confirmé vendredi devant la commission d’enquête Publifin qu’il resterait au conseil d’administration de Nethys et à la présidence du comité exécutif et stratégique jusqu’à ce qu’une assemblée générale décide du contraire, suscitant l’incompréhension et la condamnation du député socialiste Patrick Prévot.