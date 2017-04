François Damiens en tournage dans le Brabant wallon: cinq joueurs de l'AFC Tubize piégés dans une caméra cachée!

C’est dans une caméra cachée que l’acteur et réalisateur François Damiens s’est amusé à piéger cinq joueurs de l’AFC Tubize.

Babic, Ba et Pires se sont faits piéger.

François Damiens n’a pas pu résister, il est revenu à son premier amour, les caméras cachées. Malgré son énorme popularité et le risque qu’on le reconnaisse, il a tout de même tenu à les réaliser près de chez lui. Pour ce faire, il s’est grimé et a piégé des joueurs de foot. Ses victimes : le Sénégalais Ibrahima Ba, le Croate Mario Babic, le Nigérien Simon Zenke, le Brésilien Alan Pires et Jae-Gun Lee de Corée du Sud. Ces cinq joueurs de l’AFC Tubize ont été sondés au préalable afin d’être sûr qu’ils ne connaissaient pas le personnage de François L’Embrouille. Une fois les précautions prises, le piège a pu commencer.

