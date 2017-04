Trolls & Légendes à Mons Expo: nos «terribles» vidéos!

Rédaction en ligne

Envie de frissonner ? Voici les premières vidéos et photos de « Trolls & Légendes » ! La 7 ème édition du festival a ouvert ses portes ce vendredi à Mons Expo et se poursuivra jusqu’à dimanche. L’événement sera marqué par la venue d’acteurs comme Matthew Lewis, alias Neville Londubat dans la saga Harry Potter, ou encore Clive Standen, acteur dans la série Vikings. Le thème de cette année est les légendes nordiques. Nouveauté : l’ouverture aux mangas. Et bien sûr : jeux, concerts, animations, artisanat...