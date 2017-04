Une jeune fille bruxelloise de 17 ans battue à mort à Liège: son petit ami, connu de la justice pour de multiples faits, activement recherché

Le 9 avril dernier, en début de soirée, un individu a composé le 100 et signalé que sa petite copine se trouvait dans un état préoccupant et qu’elle était allongée sur un lit, dans un appartement de la rue Douffet à Liège. Les secours y ont effectivement trouvé une jeune fille inanimée qui présentait des traces de coups sur tout le corps. L’individu a quitté les lieux avant l’arrivée de la police et n’a plus été revu depuis lors.

A l’hôpital, l’équipe médicale a malheureusement constaté que la victime se trouvait en état de mort cérébrale. Le médecin légiste qui a autopsié le corps de la jeune fille a relevé de nombreux coups sur tout le corps. Coups qui ont plus que probablement entraîné son décès, selon le parquet de Liège.

Le dossier a été mis à l’instruction. La justice recherche le petit ami afin de l’entendre. Il s’agirait d’un Bruxellois d’une vingtaine d’années qui occupait cet appartement à Liège depuis quelques semaines. Selon La Dernière Heure, il est connu de la justice pour de multiples faits.