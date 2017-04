Attention ce mercredi: la police confirme un nouveau marathon de contrôles routiers

Ce mercredi, à partir de 6 heures du matin et pendant 24 heures, un marathon de contrôles de police aura lieu. Sur toutes les routes de Belgique, les contrôles de vitesses seront multipliés. Cette action est pédagogique selon la police.

La police fédérale et la commission permanente de la police locale ont confirmé vendredi la tenue prévue mercredi, dès 06H00 du matin et pendant 24 heures, du septième «Speed Marathon», annoncé il y a quelques jours par la presse. De nombreux contrôles de vitesse seront organisés tant sur les autoroutes que sur les routes secondaires de tout le pays à l’aide de radars fixes et mobiles.

Initié par la police fédérale de la route, ce marathon de contrôles contre la vitesse excessive et inadaptée recevra la collaboration de 140 zones de la police locale.

La lutte contre ce phénomène, notamment en ville, est une des priorités du Plan national de sécurité. La police estime que ce type d’opération de contrôle participe à changer positivement le comportement des automobilistes et ainsi à améliorer la sécurité routière. Cette action entend réduire le nombre de victimes d’accidents causés par une vitesse trop importante.

Les résultats de cette édition seront communiqués jeudi prochain. Pour rappel, lors du dernier marathon, les 3 et 4 octobre derniers, 5,76% des 415.065 véhicules contrôlés étaient en excès de vitesse.