Le printemps Grandeur Nature à Malmedy!

Concrètement, Julie VanH, sur la Une télé et Olivier Colle, sur VivaCité, vous invitent à les rejoindre ce samedi 15 avril à Malmedy pour une vivre une journée d’animations gratuites, accessibles aux petits et aux grands et dont nous vous livrons ci-dessous le programme :

Le rendez-vous est fixé à 11h à la salle « Belva », route de l’Amblève à Bellevaux, localité située entre Malmedy et Stavelot. Niché dans la vallée, ce charmant village porte bien son nom de Belva, synonyme de “ belle vallée” !

Les 75 premiers inscrits recevront le T-Shirt officiel de l’opération et un repas.

Après avoir pris des forces avec la dégustation d’une délicieuse assiette du terroir, vous serez invités à participer aux ateliers nature.

Pourquoi pas à celui de l’entretien des chemins de promenades dans les Fagnes et de celui des berges de l’Amblève ?

Le mini-golf et le parc des Tanneries ont également besoin de vos bras pour un petit nettoyage de printemps afin d’accueillir les premiers visiteurs tout prochainement !

Planter un arbre c’est contribuer à rendre la planète plus verte ! Vous pouvez y participer en plantant un arbre mellifère, indispensable à la pollinisation qui attire en nombre les insectes dit butineurs.

Des animations, il y en aura pour tous et pour tous les goûts !

Si vous ne connaissez pas le village de Bellevaux, c’est l’occasion de le découvrir lors d’une promenade en calèche qui vous est proposée entre 11h et 17h.

Vous êtes plutôt marche ? Alors, bienvenus à 13h30 pour une balade guidée de 2h30 dans cette magnifique région.

Si la vie de nos amies les abeilles vous intéresse, un film sur la vie de la ruche sera projeté tout l’après-midi dans la salle Belva.

Se faire plaisir tout en soutenant les productions locales.

Tout au long de la journée se tiendra le marché des producteurs, artisans et associations de la région.

N’hésitez pas à être curieux et à goûter au succulent miel de la localité, aux glaces artisanales de Waimes ou encore aux fromages de Bellevaux.

Les différentes associations vous sensibiliseront aux pesticides, à la préservation du patrimoine de la région de Malmedy mais elles vous expliqueront, également, comment fabriquer une feuille de papier, à la cuve, à partir de pâte à papier.

Comme chaque samedi, c’est en musique que se terminera la journée avec le set acoustique de Bai Kamara et de Mia Lena.

+ d’infos : www.vivacite.be page Grandeur Nature