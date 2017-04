Jankovic tente une surprise pour le duel contre l'Union Saint-Gilloise: Bopé Bokadi va faire ses débuts avec le Standard

Le Standard joue gros, ce vendredi soir au Stade Roi Baudouin, à l’occasion de la troisième journée du groupe A des Playoffs 2, contre l’Union Saint-Gilloise. Sans le moindre succès depuis début février, Aleksandar Jankovic cherche des solutions pour redonner la confiance à un groupe qui poursuit sa descente aux enfers depuis de nombreuses semaines...

L’entraîneur des Rouches a donc décidé de surprendre une nouvelle fois, ce vendredi soir, en titularisant aux côtés de Marin, dans l’axe de l’entrejeu, l’international congolais Merveille Bopé Bokadi, prêté par le TP Mazembe. Ce médian de 24 ans, plutôt défensif, est arrivé durant l’hiver au Standard et a été prêté pour six mois avec option d’achat.

Bopé Bokadi était déjà sur le banc lors de la dernière rencontre contre Saint-Trond et sera aligné d’emblée sur le terrain contre l’Union Saint-Gilloise. Le reste de la composition proposée par Jankovic devrait être plus conventionnelle avec notamment Belfodil et Sa en pointe, mais aussi Raman et Legear sur les flancs.