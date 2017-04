Sirault: 46 chèvres et moutons maltraités et saisis, une chèvre est déjà morte (photos)

Rédaction en ligne

L’Afsca, l’unité du bien-être animal de Wallonie, la police et pas moins de 4 associations pour le bien-être animal ont dû intervenir ce jeudi à Sirault. 46 chèvres et moutons dans un état lamentable ont été saisis et emmenés. Les animaux sont faméliques, bourrés de parasites, de poux et de vers internes. Ce jeudi soir, une chèvre n’a pas survécu malgré les premiers soins apportés. Elle n’arrivait même plus à se lever…