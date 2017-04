Météo: la chasse aux oeufs se fera sous un ciel nuageux et dans la fraîcheur

Alors qu’il fera sec dans un premier temps et peu nuageux vendredi, des nuages cumuliformes se développeront au fil des heures dans l’intérieur du pays. Des averses locales pourraient tomber dans l’après-midi mais la plupart des régions conserveront toute la journée un temps sec. Les maxima se situeront autour de 8 degrés en Hautes-Fagnes, 14 degrés dans le centre et 12 degrés à la Côte.

Vendredi en soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira par le nord-ouest et une zone de pluie s’avancera du littoral vers l’intérieur du pays, épargnant provisoirement l’extrême sud-est. Le vent gagnera en puissance pour devenir modéré à localement assez fort. Les minima oscilleront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes, 8 à 9 degrés dans le centre et 10 degrés au littoral.

Le temps sec fera son retour samedi après-midi par l’ouest. Dimanche, le ciel sera caractérisé par de vastes champs nuageux et quelques éclaircies, avec un risque d’averses faible surtout dans le nord-est.

Lundi, quelques giboulées pourraient tomber alors que les jours suivants, le temps pourrait devenir plus sec avec davantage d’éclaircies. De faibles gelées nocturnes seront cependant possibles par endroits.