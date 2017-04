José Mourinho furieux sur ses attaquants après Anderlecht-Manchester United (1-1): "On avait l'opportunité de les éliminer..."

Comme à son habitude, l’entraîneur portugais de Manchester United José Mourinho n’affichait pas le moindre sourire au moment d’arriver au micro des journalistes pour révéler sa première réaction. Après ce nul encaissé à cinq minutes de la fin face au Sporting Anderlecht, le coach des Mancuniens pouvait faire la tête… « C’est un résultat positif, si on y regarde mathématiquement, mais nous aurions dû finir par une victoire. On avait l’opportunité de les éliminer », affirme, en français, Mourinho au micro de RTL Sport.

« Nous avions beaucoup d’espaces, nous avions des opportunités mais nos attaquants n’ont pas été efficaces », clame-t-il. « Les joueurs en défense étaient concentrés et ont montré la mentalité nécessaire pour un quart de finale aller d’une Coupe d’Europe. Mais les attaquants avaient plus une mentalité pour un match amical… Au retour, il faudra aller chercher un meilleur résultat ». Les Red Devils sont prévenus…

Fellaini : « À Old Trafford, ce sera autre chose »

Marouane Fellaini, rentré dans le dernier quart d’heure, confirme les frustrations de son entraîneur. « On avait l’occasion de mettre encore un but. Mais Anderlecht a fait le maximum, c’est un bon match nul pour eux », explique le Diable rouge. « À nous d’être performants au retour. On voulait gagner, on était déjà motivé ce soir, mais on va devoir faire mieux. Car à Old Trafford, ce sera une tout autre ambiance, un grand terrain, une plus grosse intensité… », prévient-il.

Il l’avoue : Manchester United veut gagner cette Europa League. « On veut aller au bout… comme Anderlecht », rigole-t-il. « On savait qu’ils allaient être dangereux et ils l’ont prouvé. Personnellement, je me sens bien à Manchester United, j’ai du temps de jeu même si parfois je ne joue pas. »