Leander Dendoncker le reconnaît après Anderlecht-Manchester United (1-1): "On savait qu'on allait souffrir..."

Au micro de RTL Sport, Leander Dendoncker était évidemment heureux d’avoir marqué ce but puissant de la tête qui permet à son club de croire à une éventuelle qualification pour le dernier carré de l’Europa League. Mais il se montre également réaliste quant à la prochaine échéance, jeudi prochain, à Manchester United.

« On savait d’avance qu’on allait souffrir, et on a souffert », confie-t-il. « En deuxième période, nos adversaires ont mis beaucoup de vitesse. Cela allait très vite. Pour le match retour, on va désormais tout essayer mais on va aussi essayer de profiter de ce match, de ce stade ».

Hanni : « Le match nul n’est pas démérité »

Arrivé sur le terrain pour les 25 dernières minutes, Sofiane Hanni était encore plus positif à l’égard de ses équipiers. « Le match nul n’est pas démérité », confie l’Algérien. « C’est une grande fierté, c’est toujours mieux de revenir au score que de se faire égaliser, surtout dans les 5 dernières minutes. On ne voulait pas se laisser faire en tout cas. On a tout donné, et ce but nous a donné des ailes, notamment avec l’apport du public ».

Le match retour s’annonce toutefois tendu. « Pour l’instant ils sont qualifiés avec ce résultat… On voulait ne pas prendre de but à la maison, mais on savait qu’il y avait de la qualité en face. Maintenant, tout n’est pas perdu, on va aller là-bas non pas pour jouer le nul mais pour gagner, même si ce sera très difficile contre eux, devant leur public. Dans un stade dans lequel ils n’ont plus perdu depuis longtemps », rapporte Hanni. « Jouer à Old Trafford, c’est comme si c’était un rêve. Quand on était petit, on les regardait jouer en Champions League à Old Trafford, et maintenant on va aller jouer chez eux. On va prendre du plaisir et tenter de gagner ».

Le jeune capitaine du Sporting, Youri Tielemans, affichait également un large sourire à l’interview. « C’est un très gros soulagement, on s’est battu tout le match, malgré la force de cette équipe de Manchester. Égaliser, c’est que du bonheur. Je pense qu’en fin de match, ils ont perdu pas mal de ballons inutiles, on en a profité en jouant en contre-attaque, comme on sait le faire. 1-1 à la maison, contre une grosse équipe comme ça, c’est vraiment pas mal », explique l’Anderlechtois. « Au retour, ce sera comme avant ce match. Ici, on s’est dit qu’on devait essayer de prendre du plaisir, et tout donner, pour le gagner. On ira avec le même esprit là-bas ».

Weiler : « On a montré beaucoup de courage »

Enfin, l’entraîneur René Weiler contait sa fierté de voir le Sporting se battre ainsi pour un match nul inespéré. « C’est un bon résultat, contre une très bonne équipe », lance le Suisse. « On a connu des difficultés en première mi-temps, Manchester défendait très bien. Mais en deuxième période, on a montré beaucoup de courage. On a connu plus d’actions devant le but. Et puis il y a cette égalisation, c’était formidable pour l’équipe mais aussi pour le public. L’équipe a tout donné, je suis fier d’eux aujourd’hui. »

Weiler comprend d’ailleurs son confrère mancunien, Mourinho, qui se plaint de ses attaquants : « Ils ont eu beaucoup d’actions devant le but, mais cela n’a pas réussi aujourd’hui ». Avant d’évoquer le match retour : « On a un autre match en avant (NDLR : en Playoffs 1, lundi (18h), contre Ostende), mais après, on va bien se préparer pour ce quart de finale. On a vu les qualités de ManU, on doit désormais aller jouer là-bas avec beaucoup de joie ».