Fonction publique:13% des fonctionnaires wallons peuvent travailler de chez eux au moins 1 jour/semaine

Le nombre de télétravailleurs dans la fonction publique n’a jamais été aussi élevé. Et cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.

Flexibilité, journées moins stressantes, augmentation de la concentration, une meilleure combinaison entre le travail et la vie privée, moins de déplacements… Les avantages du télétravail ne manquent pas. Et au sein de nos institutions, il a la cote. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2009, 1.027 travailleurs actifs au sein de services fédéraux ont pu effectuer au moins un jour de télétravail sur l’année. En 2013, ils étaient 6.137. Et en 2016, ils sont devenus… 21.288!

