Lyon-Besiktas: des bagarres éclatent autour et dans le stade lyonnais, les supporters se réfugient... sur le terrain (vidéos)

Des violents incidents ont éclaté jeudi à l’entrée du Parc OL entre des supporters turcs et les forces de l’ordre avant le match Lyon-Besitkas Istanbul et un stadier a été blessé. Dans le stade également, des bagarres ont éclaté, obligeant certains supporters à envahir... le terrain. Le match a dû être retardé de quarante-cinq minutes.

Ces bagarres ont éclaté à deux heures du match entre Lyon et Besiktas, en quart de finale aller de l’Europa League (match prévu à 21h05). « Les supporters turcs ont chargé un stadier et l’ont blessé », a indiqué la même source. « Les supporters brandissent de grands drapeaux turcs. »

Par ailleurs, à l’entrée du virage Nord du Parc, les premiers incidents entre supporters lyonnais et turcs ont éclaté vers 19h00 avec des jets de bombes lacrymogènes.

Voila ce qu'il se passe autour du parvis en ce moment. Des petits groupes se cherchent et se tapent, et ça dégénère de temps en temps #OLBES pic.twitter.com/8eApOGxLG4 — Anthony Ravas (@AnthonyRavas) 13 avril 2017

Auparavant, quelques Turcs venus d’Allemagne s’étaient rendus dans l’OL Store du stade pour acheter des billets, ce qui leur a été refusé car le match se joue à guichets fermés. En colère, ils ont brisé deux portes vitrées du magasin et mis la boutique sens dessus dessous. Ils ont été dispersés par la sécurité sans arrestation.

Plusieurs mouvements de foule ont également eu lieu et les CRS ont chargé à plusieurs reprises. Au moins deux supporters turcs ont été arrêtés, selon des journalistes sur place.

Dans le stade, à quelques minutes de la rencontre, des échauffourées ont également eu lieu entre supporters turcs et français. Des pétards et fumigènes ont ainsi été lancés et le terrain a été envahi par des supporters lyonnais, qui fuient les jets de pétards et de feux d’artifices des fans du Besiktas. Le match a dû être retardé de plus de 45 minutes, avant que des CRS arrivent dans le stade pour évacuer les supporters réfugiés sur le terrain.

Le match a été placé au niveau maximum de risque (4 sur 4) par les autorités françaises. Un millier d’agents stadiers assurent la sécurité du match.

(Photos : Photo News, Reuters, AFP)