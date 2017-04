Donald Trump en visite à Bastogne en mai?

C’est officiel, Donald Trump, le président américain, assistera bien au sommet de l’Otan qui se déroulera le 25 mai prochain à Bruxelles. Le président est un fan absolu du général Georges Patton. Général dont l’un des hauts faits d’armes est d’avoir libéré Bastogne durant la Bataille des Ardennes. Bref, voir Donald Trump se balader au pied du Mardasson en mai prochain et rendre hommage au seul homme qu’il admire est bien possible… Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg et dans notre édition digitale payante.