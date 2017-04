Des fans de Leicester font de nombreux dégâts sur la Plaza Mayor de Madrid et harcèlent des mendiants (vidéo)

Des dizaines de supporters de Leicester, présents à Madrid pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre l’Atlético, n’ont pas hésité à importuner des mendiants et à casser des tables et des chaises sur la célèbre Plaza Mayor de la capitale espagnole.

La vidéo révélée par le quotidien espagnol El Pais démontre toute la violence de ces hooligans anglais : des dizaines de supporters de Leicester ont été surpris ce jeudi après-midi sur la Plaza Mayor de Madrid, au lendemain du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre l’Atlético, à détruire des tables, des chaises et autres infrastructures de ce quartier touristique… Les images montrent des hooligans en train de casser tout ce qu’ils peuvent sur la célèbre place madrilène avant d’aller importuner des mendiants, tentant même de les frapper.

Ces images ont choqué la presse espagnole, qui rappelle le comportement indigne de supporters néerlandais du PSV l’année dernière, déjà en marge d’un match de C1 contre l’Atlético Madrid…

Des échauffourées avaient déjà éclaté la nuit suivant la rencontre entre Leicester et l’Atlético Madrid : la police espagnole a alors procédé à l’arrestation de huit supporters anglais, et compté près de six blessés dans ses rangs.

> Cliquez ici pour voir la vidéo sur mobile.