Djibril Cissé mis en examen: il est soupçonné de complicité dans l'affaire de chantage à la sextape de Mathieu Valbuena

Tout comme Karim Benzema, l’ancien joueur d’Auxerre Djibril Cissé est soupçonné d’avoir participé au chantage de leur confrère français Mathieu Valbuena, après avoir obtenu une sextape du joueur de Lyon. L’ancien candidat de Danse avec les Stars est donc mis en examen pour complicité de tentative de chantage, confirme Le Parisien. Cette mise en examen a même été confirmée… le 24 février dernier, mais vient seulement d’être révélée par l’avocat de Djibril Cissé. « Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen, qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l’absence de toute implication de sa part dans les faits en cause, ce qu’il ne pouvait faire jusqu’à ce jour », explique son avocat Me Arnaud Pericar dans Le Parisien.

Selon le quotidien, Djibril Cissé, déjà victime d’un chantage à la sextape en 2008, a été le premier à avertir Mathieu Valbuena qu’il existait une vidéo compromettante le concernant. Mathieu Valbuena avait toutefois dédouané son ex-équipier lors de sa première audition devant le juge d’instruction en mai 2015.

Mais selon le parquet de Versailles, il existe bien des soupçons de tentative de chantage de la part de Djibril Cissé. Une confrontation s’est déroulée voici quelques jours entre Mathieu Valbuena et son ancien équipier. Outre Cissé et Benzema, quatre autres personnes sont mises en cause dans ce dossier.