Europa League: Anderlecht s'offre un nul inespéré contre Manchester United (1-1), Genk garde espoir contre le Celta Vigo (3-2)

Au milieu de sa course pour le titre de champion de Belgique, le Sporting Anderlecht devait faire face à un véritable ogre du football européen pour son quart de finale aller de l’Europa League : Manchester United. Malgré l’absence de Hanni et Teodorczyk sur le terrain, les Mauves montraient directement les crocs et affichaient leurs ambitions vers le rectangle mancunien dès les premières minutes de jeu. Massimo Bruno et Leander Dendoncker étaient les plus créatifs, mais les positions de hors-jeu s’enchaînaient...

Manchester United arrivait enfin à atteindre le but de Ruben au quart d’heure de jeu, et grâce à un arrêt du portier espagnol sur un tir d’Ibrahimovic, puis grâce au poteau gauche, sur une reprise de Lingard, les Mauves gardaient le marquoir vierge. Les hommes de Mourinho dominaient toutefois l’espace de jeu après cette occasion et en profitaient. Et à la 37e minute, la défense anderlechtoise était encore surprise sur un tir puissant de Rashford, repoussé par Ruben. Le gardien espagnol ne pouvait toutefois reprendre le tir de Mkhitaryan, isolé au poteau droit (0-1) : voici les Mancuniens en position de force.

La fébrilité défensive d’Anderlecht se faisait ressentir dans cette fin de première mi-temps, confirmant les lacunes du Sporting face aux Red Devils. L’envie était tout de même du côté des visités à la sortie des vestiaires, avec des tirs de Bruno et d’Acheampong repoussés dans le petit rectangle adverse.

Le match perdait toutefois de son rythme... Les montées de Hanni et de Teodorczyk ne semblaient pas forcément réveiller les espoirs anderlechtois alors que Marouane Fellaini, rentré dans le camp mancunien, tentait une frappe puissante à la 81e, bloquée par les gants de Ruben. La rencontre semblait se clôturer tranquillement... jusqu’au coup d’éclat de Leander Dendoncker qui s’envolait au-dessus de la défense pour planter une tête extraordinaire dans le but adverse (1-1).

Le Sporting Anderlecht peut ainsi encore croire à la qualification malgré ce but encaissé à domicile. René Weiler peut souffler après ce nul inespéré, vu le scénario de la rencontre !

Celta Vigo – Racing Genk (3 - 2)

Autre club belge engagé en quart de finale de l’Europa League, le Racing Genk voulait également confirmer son statut d’ogre européen cette saison, face aux Espagnols de Celta Vigo. Et rapidement les Limbourgeois mettaient la pression sur leurs adversaires : Boëtius surprenait le gardien à la 10e minute d’une superbe tête dans le rectangle (0-1).

Cinq minutes plus tard, Sisto remettait toutefois les deux équipes à égalité sur une belle combinaison à l’entrée du rectangle, surprenant Ryan (1-1).

Iago Aspas profitait encore d’une erreur de la défense limbourgeoise et tirait à l’entrée du rectangle, à la 17e minute, pour directement mettre le club espagnol en tête (2-1) : Genk pouvait tirer la tête après un très bon début de rencontre...

Guidetti faisait le break à la 39e minute de jeu, confirmant l’efficacité des Espagnols, après un beau duo avec Aspas à l’entrée du rectangle (3-1).

Malgré un ralentissement avant et après la pause, les hommes de Stuivenberg reprenaient petit à petit confiance et concrétisaient enfin leurs nombreuses occasions via Thomas Buffel, à la 69e minute de jeu (3-2).

Ce but de Buffel permet ainsi aux Limbourgeois d’encore garder espoir malgré la défaite : il faut encore trouver la victoire dans une semaine à Genk désormais.