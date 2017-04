Un accord "équilibré" a été trouvé entre les dentistes et les mutualités

Belga

La ministre de la Santé publique Maggie De Block est satisfaite de l’accord conclu jeudi soir entre les dentistes et les mutualités sur les honoraires et les remboursements. «L’accord est positif pour les patients et les dentistes», a-t-elle indiqué. «Il était crucial que nos patients bénéficient à nouveau d’une sécurité tarifaire.»