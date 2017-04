Kevin Leflon de Seraing a disparu depuis le 12 avril: l'avez-vous vu?

Kevin mesure environ 1m60 et est de corpulence normale et a les yeux bleus. Il a les cheveux blonds rasés et porte une crête et a les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training ample et gris avec des motifs de fleurs au niveau des poches, une veste matelassée gris clair, des baskets noires de marque Nike et une casquette noire avec le logo Nike.

Kevin a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu