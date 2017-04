Il lance une cagnotte pour aider les plus démunis: les 1.500 euros récoltés ont été distribués aux SDF de Bruxelles (vidéo)

L’expérience sociale « Would you react » est de retour avec une nouvelle vidéo remplie d’émotions. Cette fois-ci, Jonathan, le créateur de la chaîne, est parti rendre le sourire aux sans-abri en leur distribuant 50 euros en billets de cinq. L’expérience est un véritable uppercut.

L’argent distribué provenait d’une cagnotte qu’avait lancée Jonathan auprès de ses abonnés. Une somme de 1163 euros avait été récoltée, qui a finalement été arrondie à 1.500 euros. Cet argent a été réparti en 30 parts égales et distribuées à des sans-abri de Bruxelles.

Des récits de vie émouvants, des échanges et surtout de l’espoir constituent les ingrédients de cette vidéo qui atteint presque 90.000 vues depuis sa mise en ligne ce mercredi. « C’était quelque chose que j’avais en tête depuis longtemps. Les virements ont été versés en décembre, mais je voulais réfléchir à comment organiser la vidéo », explique Jonathan. « Ma communauté grandit et je voulais avoir un impact positif ».

Face à ce succès, Jonathan tient surtout à rappeler qu’au-delà de l’argent, c’est « surtout le côté humain que je voulais mettre en perspective. Un bonjour, un sourire, une conversation, c’est ce qu’attendent aussi les SDF ».

Une deuxième cagnotte a d’ores et déjà été ouverte. « En à peine 24h, j’ai déjà reçu plus de 2.000 euros », nous révèle l’homme au grand cœur. « Les gens me font confiance, cela fait plaisir. Après avoir vu la vidéo, je pense qu’ils sont plus confiants à l’idée de me donner de l’argent ».

Vous souhaitez participer à la cagnotte ? Voici les trois moyens de paiement possibles :

1) la cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/wouldyoureactsdf2

2) via Paypal : info@wouldyoureact.com

3) par virement : BE64 0689 3030 0452

– Votre nom se retrouvera alors dans notre prochaine vidéo :)

– Chaque centime sera utilisé pour les SDF

– Nous participerons aussi en arrondissant la cagnotte vers le haut