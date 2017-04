Attentats à Bruxelles: la chambre du conseil prolonge la détention préventive de quatre suspects

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé jeudi de deux mois la détention préventive de Mohamed Abrini, Osama Krayem, Ali El-Haddad Asufi et Hervé B.M. Tous ont été privés de leur liberté dans le cadre du dossier concernant les attentats du 22 mars à Bruxelles, a indiqué jeudi le parquet fédéral.

Mohammed Abrini, un Belgo-marocain qui avait été filmé deux jours avant les attaques parisiennes, vers 19h00, en compagnie de Salah Abdeslam, à la station-service de Ressons-sur-Matz, près de Compiègne, dans l’Oise, sur l’autoroute en direction de Paris, a été arrêté le 8 avril au square Albert à Anderlecht. L’enquête sur les attentats de Bruxelles a déterminé qu’Abrini était «l’homme au chapeau», soit le troisième homme vu en compagnie des deux kamikazes de Brussels Airport.

Il ressort également de l’instruction sur les attentats de Paris que Mohamed Abrini et Salah Abdeslam ont loué l’appartement-hôtel à Alfortville, juste avant les attentats. C’est dans cet appartement que plusieurs des terroristes kamikazes ont séjourné peu avant les attentats de Paris.

Mohammed Abrini a été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste, d’assassinats terroristes et de tentatives d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles. Il a également été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste et d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Paris. Abrini aurait déclaré ne pas avoir voulu commettre d’attentat et avoir été contraint par les frères El Bakraoui de les accompagner à l’aéroport.

Osama Krayem alias Naim Al Hamed est le deuxième homme qui était présent lors de l’attentat commis dans la station de métro Maelbeek. Krayem a seulement été inculpé dans le cadre des attentats de Bruxelles et Zaventem mais affirme ne pas avoir été au courant que des attentats étaient planifiés. Il était toutefois également présent dans le complexe City 2 lors de l’achat des sacs qui servirent lors des attentats. Juste avant l’attentat commis dans la station de métro Maelbeek, il a donné un sac à dos à Khalid El Bakraoui, avec lequel ce dernier s’est fait exploser mais ignorait, selon ses dires, que le sac contenait des explosifs. L’instruction sur les attentats de Paris a pu démontrer que c’était au moyen d’un véhicule, loué par Salah Abdeslam qu’Osama Krayem a été pris en charge le 3 octobre 2015 à Ulm, en Allemagne, et ramené en Belgique.

Arrêté le 9 avril dernier à Bruxelles, Osama Krayem a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste et d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles.

Hervé B.M., a été arrêté en même temps qu’Osama Krayemet et est soupçonné d’avoir fourni une aide logistique à Mohamed Abrini et Osama Krayem. Il a été inculpé pour participation aux activités d’un groupe terroriste et complicité d’assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles.

Ali El Haddad Asufi, avait été interpellé une première fois le 24 mars dernier avant d’être relâché le jour-même. Le 9 juin dernier, l’homme a toutefois à nouveau été interpellé et cette fois, placé sous mandat d’arrêt et inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats dans un contexte terroriste et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste, comme auteur, coauteur ou complice.

Ali El Haddad Asufi aurait eu une fonction de logisticien lors de la préparation des attentats de Bruxelles et aurait notamment loué l’appartement de l’avenue des Casernes à Etterbeek. C’est depuis cette habitation que Khalid el-Bakraoui et Osama Krayem sont partis le jour des attentats pour se rendre à la station de métro Maelbeek. Ali El Haddad Asufi aurait également été en contact téléphonique avec plusieurs autres suspects du dossier.