La "Une" polémique du Sun ce jeudi avant le match d'Anderlecht: "Manchester United en danger dans un haut lieu du terrorisme"

Le quotidien britannique The Sun fait sa Une du jour sur la rencontre d’Europa League entre Anderlecht et Manchester. Mais ce n’est pas sur l’aspect sportif que l’accent est mis, mais plutôt sur l’aspect sécuritaire.

Ce jeudi, la «Une» du quotidien britannique de The Sun est presque exclusivement consacrée au quart de finale d’Europa League entre Anderlecht et Manchester United qui se déroule ce soir, au stade Constant Vanden Stock. Mais l’aspect sportif n’intéresse guère les rédacteurs du journal. Le tabloïd angle en effet son sujet sur le fait que José Mourinho et ses joueurs sont… en danger à Bruxelles, dans un «haut lieu du terrorisme, à seulement 268 kms de Dortmund».

Inutile de vous expliquer que le tabloïd fait référence aux attentats de Bruxelles et à l’attaque contre le bus des joueurs de Dortmund de mardi. «Après l’attaque de Dortmund, et maintenant que les stars du football sont des cibles privilégiées pour les organisations terroristes, Manchester United reçoit une protection policière comme jamais», peut-on lire dans les colonnes du journal. «Des agents armés vont escorter le bus de l’équipe anglaise dans les rues de Bruxelles», cette ville qui est donc considérée comme «un haut lieu du terrorisme».

Que ce soit sur la Une ou dans le cahier, les références sportives sont rares, et tout laisse penser que Zlatan et ses équipiers sont véritablement en danger ce jeudi soir. Alors certes, des mesures de sécurité supplémentaires seront prises ce jeudi soir pour assurer que tout se passe bien, mais force est de constater que l’image de Bruxelles à l’étranger est parfois un peu réductrice.