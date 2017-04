Météo: temps nuageux mais généralement sec

De larges éclaircies sont attendues sur une grande partie du territoire jeudi matin, même si quelques gouttes pourront toucher l’Ardenne avant de s’évacuer dans l’après-midi. Le mercure oscillera entre 9° en Hautes-Fagnes et 13° dans le centre, sous un vent faible à modéré d’ouest-nord-ouest. La nuit prochaine, le temps restera sec, avec des minima compris entre 0 et 7°.

Le temps devrait également rester sec vendredi jusqu’en soirée. Après une alternance de nuages et éclaircies en matinée, la nébulosité augmentera graduellement dans l’après-midi. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest.

Une zone de pluie gagnera ensuite tout le territoire dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, quelques éclaircies sont toutefois prévues à l’ouest et au nord-ouest. Ailleurs, la pluie et les nuages persisteront. Le ciel se dégagera en cours de journée et les dernières précipitations s’évacueront en début de soirée par les provinces de Liège et de Luxembourg.

Il est encore difficile d’afficher un pronostic bien fiable pour les jours suivants, indique l’IRM. Des périodes nuageuses pouvant être accompagnées de faibles pluies ou d’une averse sont possibles dimanche et en début de semaine. Les maxima devraient être proches de 13° dans le centre.