La campagne «40 Jours sans viande» n'a pas séduit les Wallons

Alors que la campagne «40 jours sans viande» touche à sa fin, l’heure est au bilan. Et au sud du pays, on ne peut pas dire qu’elle ait fait de grandes vagues. Tant de l’avis des bouchers que des grandes surfaces et des éleveurs, l’impact aura été limité.

Du côté des boucheries, 71% des professionnels estiment que le nombre de clients est resté stable, voire a même augmenté, depuis le 1er mars, date marquant le début de la campagne «Jours sans viande». D’après le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI), qui a questionné 337 bouchers, ces derniers n’ont pas été affectés par la campagne car «ils ont considérablement élargi leur assortiment ces dernières années» et la baisse, très limitée, de vente de viande a dès lors été compensée par la vente d’autres produits.

Produits alternatifs

Le son de cloche est sensiblement le même du côté des grandes surfaces. «En Flandre, on a assisté à une baisse des ventes comparable à celle des années précédentes», précise Baptiste Van Outryve de chez Carrefour. «En Wallonie, par contre, il y avait nettement moins de participants» et compte tenu de la stratégie commerciale de la chaîne de supermarchés «qui tend déjà à inciter à une consommation modérée et équilibrée», il n’y a pas eu d’impact sur les ventes de viande. Les clients de Delhaize n’ont pas non plus abandonné leurs steaks ces dernières semaines. «On ne voit pas vraiment d’impact sur la viande», mais «les produits végétariens fonctionnent par contre très bien», souligne le porte-parole du groupe Roel Dekelver. «Tant au nord qu’au sud du pays, les ventes de la gamme végétarienne ont augmenté de 10 à 15%» pendant la campagne, avec un pic lors de la première semaine. Chez Colruyt aussi, toutes régions confondues, «les produits alternatifs ont le vent en poupe, non seulement pendant ce type de périodes, mais aussi de manière générale», indique une porte-parole.

Attaque contre les agriculteurs

Du côté de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), on garde un goût plutôt amer des «Jours sans viande», même si on reconnaît qu’ils ont eu «très peu d’impacts» concrets. Reste que ce qui a été pris comme une énième attaque contre un secteur déjà en difficulté passe mal. «C’est toujours ennuyeux pour les éleveurs de devoir se défendre», avance Anne Pétré de la FWA. Car si les éleveurs n’ont finalement pas tant souffert de la campagne que ce qui était craint, c’est probablement grâce à la contre-campagne «40 jours pour soutenir nos agriculteurs», qui démontait un par un tous les arguments avancés par «40 jours sans viande» et les replaçait dans le contexte de l’agriculture wallonne. «Il a fallu expliquer que les arguments avancés étaient erronés», déplore Anne Pétré.

Les «Jours sans viande» existent en Flandre depuis 2011 et convainquent annuellement une centaine de milliers de personnes. Lancés cette année en Wallonie et à Bruxelles, ils ont peiné à séduire les francophones, qui n’étaient que 3.000 à s’inscrire. Contrairement à ce que son nom suggère, l’initiative n’appelle pas radicalement au végétarisme, mais veut sensibiliser le consommateur à moins manger de viande et de poisson durant 40 jours afin de «réduire son empreinte écologique».