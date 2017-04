Basket: belle victoire de Mons-Hainaut à Anvers (80-85)

L’équipe de Mons-Hainaut n’a pas volé sa victoire. Les Renards ont été consistants, sérieux et concentrés de bout en bout. Demps et Green se sont régalés en zone avant. Personne n’a su arrêter Dre Demps (6/6 à 2 pts, 4/7 à 3pts et 6/9 aux lancers) dans les moments clés de cette rencontre. Les Renards ont mené toute la rencontre et se sont imposés 80-85.