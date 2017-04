Stéphane Hodeige, qui conduit les joueurs du Standard, après les évènements de Dortmund: "On ne peut prévoir ce genre d'incident"

« C’est, hélas, quelque chose de complètement imprévisible, on ne peut s’y attendre. Alors, non, je ne ressens pas une peur. On ne va pas prévoir quelque chose en plus pour notre sécurité. Si on craint ce genre de choses, on ne va plus rien faire, on ne va plus au match. Dans le foot comme dans d’autres domaines, si les autorités se montrent impuissantes, ce n’est pas nous qui allons pouvoir changer les choses. Il faut continuer à vivre... »

Habitué à voyager avec les joueurs du Standard, Stéphane Hodeige a déjà été confronté à plusieurs incidents.

« En 2006, lors de mon tout premier voyage pour le Standard, des supporters en colère ont cassé une vitre de l’autocar... Je me souviens très bien de la réflexion de mon assureur le lendemain : « dis, Stéphane, ça va être comme ça tout le temps ? » Je lui ai répondu que j’espérais que non... Et, effectivement, les choses se sont calmées car les supporters du Standard savent que le car m’appartient à 100 %. Qu’il n’a rien à voir avec le club, ils le respectent donc. Cela n’interdit pas les supporters de Bruges et d’Anderlecht de nous insulter et de jeter des trucs sur le car. Ce que subissent aussi mes collègues de ces deux clubs bien entendu... »

