Réglement de comptes à Lessines: une balle dans la bouche

Un homme a été blessé par balle dans la nuit de lundi à mardi à Lessines. Il a été touché à la bouche et opéré deux fois depuis. Le Parquet de Tournai évoque une rixe qui a mal tourné, mais une proche de la victime parle plutôt d’une agression gratuite dont serait à l’origine «une bande de drogués» bien connue des forces de police. Trois maisons ont été touchées par des éclats de balle.

D.FCT et C.W.

Mais que s’est-il réellement passé dans la nuit de lundi à mardi à la chaussée Victor-Lampe et à la chaussée Gabriel-Richet? Trois maisons ont reçu des éclats de balle et un homme a été grièvement blessé à la bouche par un projectile. Le Parquet de Tournai n’a pas livré de détails précis, puisqu’aucune arrestation n’a encore été opérée, mais il parle d’une «rixe entre bandes rivales bien connues des services de police». On a parlé de kalachnikov, mais le substitut du procureur du Roi n’avait pas encore eu connaissance de l’examen balistique.

