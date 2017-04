Deux sexagénaires agressés et dépouillés chez eux à Frameries: ils s'enferment dans la chambre pour fuir leurs agresseurs

Il était environ 2h40 lundi quand deux individus d’une vingtaine d’années ont lancé un pavé dans une vitre de la maison de Jacques et Martine (prénoms d’emprunt) à Frameries.

« C’était la vitre de la cuisine. Ensuite, un des deux hommes a passé sa main dans le trou pour attraper la poignée de la fenêtre d’à côté et l’ouvrir. Leur manœuvre a fonctionné, mais ils ont déclenché l’alarme », raconte Jacques.

À partir de ce moment-là, les agresseurs savent qu’ils n’ont que quelques minutes pour agir avant l’arrivée des forces de l’ordre. « En passant sa main, l’individu s’est blessé et a laissé du sang dans la cuisine. Ils ont fait à eux deux un bruit incroyable qui nous a réveillés ».

Jacques et Martine se retrouvent donc nez à nez avec ces intrus qui réclament d’emblée les clés de la voiture. « Ils criaient. Je leur disais qu’ils étaient fous et ils répétaient ce que je disais. On voyait bien qu’ils n’étaient pas dans leur état normal, se souvient Jacques. Je ne sais pas s’ils étaient ivres ou drogués… Peut-être les deux. Ils n’arrêtaient pas de réclamer les clés de la voiture ».

Jacques et son épouse ont alors un réflexe : ils rebroussent chemin en courant, afin de rejoindre leur chambre. « On a tenté de s’enfermer en poussant et en bloquant la porte, car il n’y a pas de clé, raconte le couple. Le type le plus agité criait à l’autre gars de venir l’aider. Il était en train de faire le guet devant la maison. Il est venu et il a donné un grand coup de pied dans la porte ».

Celle-ci ne résiste pas très longtemps à la violence du coup et s’ouvre à la volée.

> Retrouvez la suite de ce témoignage dans notre nouvelle édition digitale La Province de Mons