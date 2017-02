Fed Cup: Yanina Wickmayer bat Cirstea et la Belgique mène 0-2 en Roumanie

Yanina Wickmayer s’est imposée au forceps au bout de 3 heures et 22 minutes de jeu face à Sorana Cirstea autorisant la Belgique à mener 0-2 dans son duel face à la Roumanie au premier tour du Groupe mondial II de la Fed Cup de tennis, à l’issue de la première journée samedi à Bucarest (en salle sur surface dure).

Yanina Wickmayer, 27 ans, 60e mondiale, s’est imposée en trois sets face à Sorana Cirstea 62e mondiale, 26 ans, 7-6 (7/4), 5-7 et 7-5. Le premier set a déjà duré plus d’une heure (65 mn) pour voir Wickmayer l’emporter au jeu décisif (7/4). Le deuxième set voyait Cirstea faire la course en tête pour égaliser à une manche partout (7-5). Yanina Wickmayer devait encore batailler ferme dans le dernier set pour mettre à mal la Roumaine chez elle. La numéro 1 belge bénéficiait déjà de deux balles de match à 5-4 sur le service de Cirstea. Ce n’était que partie remise. Wickmayer s’imposait 7-5 pour offrir le 2e point à la Belgique.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens, 74e mondiale, avait en effet réussi la belle performance de battre la 36e mondiale, Monica Niculescu, en deux sets: 6-3, 6-4.

Déjà privé de sa meilleure joueuse, Simona Halep, 4e mondiale, touchée au genou, Ilie Nastase, le capitaine roumain, compose aussi sans Irina-Camelia Begu, 29e au classement WTA, en méforme, qu’il place dans le double aux côtés de Patricia Tig. Ce sera dimanche en principe face à Elise Mertens (WTA 83) et Maryna Zanevska (WTA 123). Les capitaines peuvent encore modifier la composition de leur double jusqu’à une heure avant la rencontre.

Dimanche, avant le double, dès 12h00 (heure belge), auront lieu les deux autres simples entre Monica Niculesu et Yanina Wickmayer d’une part, entre Sorana Cirstea et Kirsten Flipkens d’autre part.

Le vainqueur de ce Roumanie/Belgique jouera pour la promotion au sein du groupe mondial I, tandis que le perdant jouera le maintien au sein du groupe mondial II.