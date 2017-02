Nicolas Bedos au Festival du Film d'Amour de Mons: "Je suis un homme qui serait mort si je n'avais pas rencontré de femmes"

Elio Di Rupo, président et fondateur du Festival il y a trente-deux ans, a ensuite rappelé l’engagement militant du Festival, soucieux de défendre l’exception culturelle, le cinéma n’étant pas une simple marchandise.

André Ceuterick, le délégué général du Festival également depuis la première heure, a, quant à lui, mis l’accent sur les valeurs affectives et humaines qui, par les temps de crise politique qui courent, doivent retrouver leur pertinence.

Avant d’accueillir la marraine du Festival, la truculente Marthe Villalonga : « Les Belges sont des cousins des Français. Et les Français sont des cousins des Belges », a déclaré celle qui n’a jamais eu à choisir entre théâtre, télévision et cinéma où elle a sévi successivement : « On me proposait du travail et je disais oui ! Au début, les cachets, ce n’était pas terrible. Puis ça s’est amélioré. Et maintenant, ça va… ! ».

Mais c’est assurément la série télé « Maguy » qui lui a valu la plus belle reconnaissance : « Je rencontre des gens qui me disent que quand ils avaient sept – huit ans, ils me regardaient dans cette série télé ! C’est ça, le succès. C’est avoir envie de faire ce métier. C’est vous le public qui nous faites plaisir. Vous êtes ma véritable récompense. Personne ne vous oblige à venir, je vous en remercie de tout cœur ».

Quant à sa longévité en haut de l’affiche, Marthe Villalonga l’explique le plus simplement du monde : « Être acteur, c’est facile. Le plus dur, c’est de tenir ». Elio Di Rupo, remonté sur scène pour remettre un cœur de cristal à la marraine du Festival, a retenu la recette : « On me dit : il doit partir. Je vais faire comme vous, durer ! », a conclu le bourgmestre montois non sans humour.

Nicolas Bedos : « Un hommage aux grands amoureux »

Ce fut alors au tour de Nicolas Bedos de monter sur la scène du Théâtre de Mons pour se rappeler qu’il avait longtemps cru que Marthe Villalonga (dans le rôle de la mère de son père dans « Nous irons tous au paradis ») était sa grand-mère ! Mais aussi pour présenter le film d’ouverture du Festival, « Mr & Mme.Adelman », sa première expérience derrière la caméra.

Cette histoire d’un couple sur 45 ans d’une vie pleine de passion, de doutes et de secrets, racontée sur un ton délicieusement caustique, il l’a écrite avec sa partenaire à l’écran, Doria Tillier. « C’est un hommage aux grands amoureux, aux femmes », a confié le fils touche à tout (pianiste, écrivain, scénariste, chroniqueur radio et télé, réalisateur) de Guy Bedos. « Je suis un homme qui serait mort si je n’avais pas rencontré de femmes. Le film est un portrait de femmes dont on parle moins parce qu’elles ne sont pas nécessairement dans la lumière ».

Et quoi que particulièrement complices sur la scène du théâtre de Mons avant puis après la projection de leur film, Nicolas Bedos et Doria Tillier ne sont toujours pas en couple… officiellement.