Hainaut: le président et le vice-président du conseil d'administration d'une ASBL provinciale étaient rémunérés jusqu'à 18.000 euros par an

Subitement, le 1er février dernier, les membres du conseil d’administration de l’ASBL « Centre d’informatique du Hainaut », ont décidé de ne plus être payés pour leurs réunions. Deux mandats, tenus par des élus du PS et du MR, étaient pourtant grassement rémunérés.

Les deux mandats de présidence et vice-présidence, attribués au PS et au MR, étaient rémunérés 18.000 euros brut par an de manière forfaitaire, soit une moyenne de 3.000 euros la séance, souligne La Libre Belgique.

La présidente Annie Taulet (PS) reconnaît les faits, et souhaite toutefois nuancer : « De 2007 à 2013, j’avais renoncé à ma rémunération au sein du Centre d’informatique du Hainaut. Le système de rémunérations a été décidé en 2004 et a été validé par les quatre partis : PS, CDH, MR et Ecolo. Mais lorsque, dans la foulée de Publifin, le PS a édicté ses 21 mesures de bonne gouvernance, nous avons décidé avec les administrateurs socialistes de supprimer les rémunérations. Un conseil d’administration et une assemblée générale extraordinaire ont été convoqués le 1er février dernier pour valider cela ».

Elle tient à préciser qu’au comité de direction, « il y a un réel travail. On n’est pas chez Publifin, ici ! Je passe deux demi- journées par semaine à l’asbl. Par ailleurs, le fait d’avoir créé une ASBL pour gérer l’informatique de la Province avait pour but de ne pas devoir passer par le privé. Cela permet d’économiser des millions d’euros chaque année. »