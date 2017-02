Mauvaise nouvelle si vous allez voir le foot au café: la Ligue Pro envisage de faire payer les établissements qui diffusent des matches

Les patrons de café pourraient dès la prochaine saison devoir s’acquitter d’une sorte de licence de diffusion, en plus d’un abonnement à Proximus (10 €, D2 comprise) ou à Telenet (18,4 €, avec le foot anglais et allemand). La Pro League belge pourrait s’inspirer de ce qui se pratique à l’étranger, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, mais n’en est qu’au début de sa réflexion.

Le montant de cette taxe et la façon dont elle pourrait être perçue n’ont pas encore été arrêtés. « Nous ne donnons pas encore d’autres précisions, la réflexion sur ces droits de retransmission est actuellement toujours en cours », selon Pierre François, le patron de la Pro League. « Tout cela se déroule dans le plus grand secret et nous ne voulons pas interférer avec la procédure. »

