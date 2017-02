Mons: Marthe Villalonga, une marraine au grand cœur au Festival du film d'Amour

La soirée d’ouverture proposait le film «Monsieur et Madame Adelman» de et avec Nicolas Bedos et Doria Tillier, présents aux côtés de l’actrice Marthe Villalonga, marraine du festival, une dame drôle et attachante qui a amusé le public.

Le FIFA 2017 se déroule du 10 au 17 février dans plusieurs lieux culturels de Mons: le cinéma Plaza Art, le Théâtre Royal de Mons et le Complexe Imagix. Une centaine de courts et longs métrages en provenance d’Europe et de pays en développement, dont la majorité sont des productions combinant du cinéma pour le grand public et du cinéma d’auteur, seront présentés.

(Photos Eric Ghislain)